世界選手権で初の表彰台フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地28日に行われ、男子フリーで佐藤駿（エームサービス・明大）が192.70点をマーク。合計288.54点で銅メダルを獲得した。フリー開始前にはオリンピック公式SNSが突如、日下匡力コーチの大歓喜の動画を復刻。ファンの間に笑撃が広がった。佐藤は今季最後の「火の鳥」を熱演。大きなミスなくまとめ、世界選手権で初の表彰台となる銅メダルを獲得し、