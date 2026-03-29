「今から５年前、東京五輪の取材に訪れたフランス人記者の投稿がSNSでバズり、『たまごサンド』は大きな話題となりました。東京五輪以降、コンビニ各社も『たまごサンド』に力を入れるようになった印象があります。ローソンの『たまごサンド』は、他社の商品よりも少しだけ出汁(だし)感のある和風な味わいです。ローソンのサンドイッチはマヨネーズの使い方が秀逸なんです。『ハムサンド』（343円）を食べるとわかりますが、ボリュ