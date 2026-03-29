敵地ソフトバンク戦プロ野球・日本ハムの清宮幸太郎内野手は29日、敵地みずほPayPayドームでのソフトバンク戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席に今季第2号のソロホームランを放った。高々と舞い上がった打球に、「弾道がお上品」「今シーズン30本あるぞ」と期待の声が上がっている。豪快にバットを振りぬいた。2-4とビハインドの3回。先頭打者の清宮は先発スチュワート・ジュニアの甘く入った球を逃さなかった。高々と