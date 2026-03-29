『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』 オンライン動画配信サービス Huluは、109シネマズプレミアム新宿ほか全国で公開され、多くの反響を呼んだ坂本龍一のドキュメンタリー映画『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』を、3月28日から見放題で独占配信した。本作は、1984年にフランス国立視聴覚研究所（INA）などの制作で生み出されたドキュメンタリー作品。パリを拠点とするアメリカ人監督エリザベス・レナードが、当時32