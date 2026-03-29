女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）が３０日にスタートする。初回の内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）明治１５年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小