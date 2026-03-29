３月２９日の中京８Ｒ・大寒桜賞（３歳１勝クラス、芝２２００メートル＝７頭立て）は人気ロックバンド、ＧＬＡＹのボーカル、ＴＥＲＵが名付け親のテルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）が逃げ切った。勝ち時計は２分１４秒１（良）。好スタートを決め、ハナに立った。淡々とリズムを刻み、１０００メートルを１分３秒７で通過。最終コーナーまで隊列も大きく変わらず、悠々と一人旅。直線では背後から追