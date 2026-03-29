◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・平野佳寿投手が通算１０００奪三振を達成した。３点リードの５回に４番手で登板。１死から佐藤に一発を浴びたが、続く中島から宝刀のフォークで奪った。プロ野球１６０人目。プロ２１年目の今季から投手コーチを兼任し、リリーフの一角として開幕１軍入りを果たしていた。３月には４２歳になったレジェンド。まだまだ元気だ。