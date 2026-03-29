◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が「１番・左翼」で先発出場し、第１打席で左前打。３試合連続ヒットと好調ぶりを発揮した。初回先頭で阪神先発・伊藤将の高めツーシームを左前へ運んだ。今季は１番に据えられ、２７日の開幕戦でいきなり初回先頭打者弾。来日１年目の昨季はヤクルトとの開幕３連戦で計１３打数５安打、２本塁打と大爆発だった。昨年に続き「開幕カード