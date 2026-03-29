◆米大リーグドジャース３―２ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手の限定ドリンクカップが、発売２日で緊急値下げとなった。開幕した２６日（日本時間２７日）に本拠地ドジャースタジアムで発売されたカップ。値段は７４ドル９９セント（約１万２０００円）で、購入者はその日は何度も対象のソフトドリンクのおかわり自由という特典付きだった。と