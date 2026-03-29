◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２―１中京大中京（２９日・甲子園）中京大中京は（愛知）が智弁学園（奈良）に敗れ、準優勝した１９９７年以来２９年ぶりの決勝進出はならず。東邦に並ぶセンバツ最多５度目、そして甲子園では昭和１０度、平成１度に次ぎ、異なる３元号での優勝（過去３校）を目指したが届かなかった。「１番・遊撃」で先発出場した田中大晴（３年）は５回の第３打席までに２安打を放ち、今大会の安打