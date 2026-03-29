◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝がプロ初登板初先発し、２回０／３で降板した。阪神との開幕３戦目に「９番・投手」で出場。開幕からドラフト１位の竹丸、新加入のハワードが先発しており、開幕３戦目まで新戦力が先発したのは球団初となった。初回は無失点で切り抜けたが、２回に２死球からピンチを招き、投手の伊藤将に痛恨の逆転２点二塁打を献上