◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）阪神の先発・伊藤将司投手が、三塁線を破る逆転の２点適時二塁打を放った。連続二塁打で１点を先制された直後の２回２死一、二塁。フルカウントから山城の１４５キロ直球を迷いなく振り抜いた。２０２２年以来、４年ぶりの二塁打で試合をひっくり返した。