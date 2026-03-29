アニメ『青春ブタ野郎』シリーズの新作劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』が、10月16日に公開されることが決定した。あわせてティザーPVが公開された。【画像】めっちゃ可愛い！ライブ衣装の桜島麻衣公開された場面カット＆イラスト4月3日よりムビチケカードの発売がスタート。さらに、梓川咲太、桜島麻衣の新規イラスト、メモリアルビジュアルも公開された。同作は、空と海が輝く町・藤沢を舞台にし