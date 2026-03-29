ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は29日の最終日12Rで優勝戦が行われ、安井瑞紀（32＝岡山）がカド4コースからの捲りを決めて1着。8回目の優勝戦進出でデビュー初優勝を飾り、プレミアムG1レディースチャンピオン（8月6〜11日、徳山）の優先出場権を手に入れた。2着に三浦永理、3着は今井美亜が入り3連単＜4＞＜1＞＜2＞は5150円（18番人気）。レース直後のインタビューで安井は「まさか（優勝を