◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(29日、マツダスタジアム)広島の栗林良吏投手が6回まで中日打線に1人のランナーも出さない完璧な投球をみせています。1年目からクローザーとして活躍し、通算134セーブを積み重ねた栗林投手。6年目の今季は、先発に転向し、通算272試合目で先発デビュー。初回からテンポよくアウトを重ね、6回まで63球、5奪三振で無安打、無四球の快投をみせています。対する中日の郄橋宏斗投手も5回まで無失