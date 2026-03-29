テレビアニメ『幻想水滸伝』（10月放送）の追加キャストが発表された。ハイランド王国第四軍団に属する「クルガン」は笠間淳、「シード」は松岡禎丞、27の真の紋章のひとつ「門の紋章」を宿す女性「レックナート」は潘めぐみ、リリュウたちの仲間となる「ゲンゲン」は葉山翔太、「リキマル」は綿貫竜之介、「リィナ」は仁見紗綾、「アイリ」は海野水玉、「ボルガン」は佐々木祐介が演じる。【画像】公開された『幻想水滸伝』新キ