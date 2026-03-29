◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月29日京セラD）「9番遊撃」でスタメン出場したオリックスの紅林がお目覚めの一撃だ。2回1死から右前へ今季初安打を放つと、4―2とリードして迎えた4回1死では津留崎の初球を左中間スタンドへ運ぶ1号ソロだ。「前の打席で（ヒットが）1本出てくれていたので、少し楽な気持ちで打席に入ることができていました」オープン戦を打率・071という不振のまま終了。27日の開幕戦も3打数