アメリカとイランがそれぞれ停戦に向けた条件を示すなど、一見、戦争終結に動き始めたかのように見えましたが、実際はどうなのでしょうか。トランプ大統領が受け取ったというプレゼントに注目しました。【写真で見る】専門家が指摘する“世界的エネルギー危機”のシナリオトランプ氏「イランからプレゼントが届いた」その真相は3月23日のホルムズ海峡。イラン革命防衛隊の管理下にあるララク島の傍から通過していく船。24日、トラ