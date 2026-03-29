4月から民放各局で春ドラマがスタートするが、いろいろな意味で注目を集めているのが女優の志田未来だ。志田は、子役としてデビューすると、2006年に放送した日本テレビ系ドラマ「14歳の母」で主演を務めブレーク。その後はコンスタントに話題作へ出演し、実力派女優の一人として支持を得ている。 今年の冬ドラマでも、TBS系「未来のムスコ」で主演を務め大きな話題を集めたばかり。4月12日から放送予定のABCテ