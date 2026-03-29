ＪＲ東海は２９日、高山発名古屋行き特急「ひだ１０号」（４両編成）の男性運転士（５１）が２８日の運転中に居眠りをし、特急が緊急停止するトラブルがあったと発表した。乗客約１８０人にけがはなかった。ＪＲ東海広報部によると、特急は２８日午後３時５分頃、名古屋駅に進入する際、時速５５キロに減速すべきところを同７１キロで走行。保安装置による非常ブレーキが作動し、駅の手前約１００メートルで緊急停止した。駅に