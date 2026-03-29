◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年3月29日東京D）阪神・藤川監督がコーチを従えてベンチを飛び出すという異様な光景が繰り広げられた。2回、巨人先発のルーキー山城に大山が左足にぶつけられ、1死となってから伏見も左足にもらった。そこで、藤本総合コーチ、小谷野打撃コーチらとともにホームベース付近へ。藤川監督は巨人ベンチに向かって、不服そうな表情を浮かべながら右手を払うような仕草をしたように見えた。その後