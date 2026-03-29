お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが自身のインスタグラムを更新。バイクについて、綴りました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】 「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの"爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100に以前"特攻の拓展"で"購入"した"爆音小僧"Tシャツ…だと？」レイザーラモンRGさんは「特攻の拓 "真嶋夏生"さんの"爆音スペシャル"CB1100RB1風のCB1100に以前"特攻の拓展"で"購入"した"爆音小僧"Tシャツ…だと？