アメリカ・コロラド州の廃校で、侵入者を警察官が捜索する様子がカメラに捉えられた。警察官たちが校舎内を探していたところ、警察犬が一室に反応。天井裏に潜んでいた侵入者の1人が落下して発見された。2人目の侵入者は自ら飛び降り、身柄を確保された。天井裏から落ちてきた“侵入者”アメリカ・コロラド州で5日、警察官が撮影したのは、もぬけの殻になった部屋だ。廃校の中学校に何者かが侵入したとの通報を受け、駆けつけてい