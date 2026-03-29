ある日公園で遊んでいると、ラッパの練習をしているおじいちゃんに出会ったかいくん。最初は大人しく聴いていたのですが、音を外した途端に見せたまさかのリアクションが面白過ぎると大きな反響を呼びました。 「厳しい指導官みたい」「爆吠えすぎて笑いました」などたくさんのコメントが寄せられ、6万件以上のいいねが寄せられています。 【動画：公園でラッパを吹くおじいちゃん→興味津々の大型犬が、目の前まで行って…まさ