自分の大きさを理解していないわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で28万回再生を突破し、「永遠の甘えん坊」「そのまま巨大化ｗ」「本当に愛らしい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：超大型の子犬を『膝の上に乗せて育てた』結果→数年後…自分の大きさ全く理解していない光景】 グレート・ピレニーズの子犬 YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレー