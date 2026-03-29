日清シスコは、日本のシリアル市場で唯一無二となる全粒穀物のブランド「おいしい全粒穀物」を立ち上げ、食物繊維が手軽な価格でおいしく普段の食事から摂取できることを訴求して市場定着を図る。欧米で注目を浴びるファイバーマキシングのトレンドを受けた動き。ファイバーマキシングとは、腸内環境の改善や健康の増進を目的に食物繊維の摂取量を積極的に増やそうとするトレンドでSNSを中心に話題になっている。左から篠原