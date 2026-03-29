3月の代表ウィークでは35名の招集メンバーを発表したイングランド代表。異例の数字であり、トーマス・トゥヘル監督は大会前に多くの選手を直に見たかったのだろうか。しかし『Daily mail』によると、4月1日に予定されている日本戦を前に、計8選手が代表から離脱することになったようだ。以下がそのリストだ。ブカヨ・サカ（アーセナル）デクラン・ライス（アーセナル）ノニ・マドゥエケ（アーセナル）ドミニク・カルヴァート・ルー