今季限りでのリヴァプール退団を発表したモハメド・サラー。33歳のエジプト代表FWで、2017年から在籍したリヴァプールでは公式戦435試合に出場して255ゴール122アシストを記録。プレミアリーグは2回、18-19シーズンにはCL制覇を経験した。そんなサラーだが、来季はどのクラブでプレイするのだろうか。『Gazzetta dello Sport』はアル・イテハドとアル・カディシアのサウジ2クラブ、さらにはMLSからの関心があるとしながらも、古巣