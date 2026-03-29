シーズン終盤にトッテナムの指揮官に就任する可能性が報じられているショーン・ダイシ氏が注目集める噂に言及した。トーマス・フランク新体制で今シーズンをスタートさせたトッテナムだったが、期待されていた成績を残せず、リーグ戦で下位に沈む日々が続くと、今年の2月に解任。トッテナムは指揮官交代を決断し、イゴール・トゥドールを暫定監督として招聘したが、状況は改善されず。現在プレミアリーグで17位に沈んでおり、降格