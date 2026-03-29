バルセロナに所属するスペイン代表DFアレハンドロ・バルデに対して、複数プレミアクラブが関心を持っているようだ。スペイン『MUNDODEPORTIVO』が伝えた。バルセロナ下部組織出身のバルデは、2021年9月にトップチームデビューを果たすと、それ以降は抜群のスピードを活かした攻撃参加や豊富な運動量を武器に主力に定着。今季はここまで公式戦34試合に出場し、3アシストを記録している。そのバルデにはマンチェスター・ユナイテッド