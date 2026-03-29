森保一監督率いる日本代表は現地時間28日、国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1-0で勝利した。今回の欧州遠征は開催迫るW杯のメンバー選考における重要なテストマッチとなり、この試合では森保監督は多くの選手を試しながら戦ったが、しっかり勝ち切った点はポジティブだと言える。そんなこの試合で決勝点を挙げたのが伊東純也だ。84分左サイドでボールを受けた中村敬斗がアンダーラップしてきた鈴木淳之介へパス。その鈴