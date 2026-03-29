28日にペルー代表との親善試合を戦ったセネガル代表は、その試合前にアフリカ・ネイションズカップ2025のトロフィーを披露するパレードを催した。セネガルは今年1月に開催されたアフリカ・ネイションズカップ2025決勝でモロッコ代表を1-0で撃破したが、このゲームでは試合終盤モロッコにPKが与えられた際、判定に納得できないセネガルの選手たちがロッカールームに引き上げるトラブルが発生。アフリカサッカー連盟（CAF）はこれを