2026W杯が近づいてきたが、現在世界で最も豪華な攻撃陣を擁している代表チームはどこだろうか。W杯まで約2ヶ月のタイミングで英『GIVE ME SPORT』がTOP10を発表している。10位：ベルギー代表（ルカク、デ・ブライネ、トロサール、ドク、デ・ケテラエルなど）9位：オランダ代表（デパイ、ガクポ、X・シモンズ、マレン、フリンポンなど）8位：ノルウェー代表（ハーランド、ウーデゴー、セルロート、O・ボブ、A・ヌサなど）7位：ポル