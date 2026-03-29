現在マンチェスター・シティでプレイするMFラヤン・チェルキには、憧れてきた選手がいる。バルセロナなどで活躍した元ブラジル代表FWロナウジーニョだ。現代ではロナウジーニョのようなファンタジスタと呼べる選手は減少しているが、チェルキは今の時代でもその閃きを捨てたくないと考えている。現代サッカーはより戦術が細かくなっているが、チェルキはピッチに魔法をかけるプレイも好きだと語る。「ロボットも素晴らしいけど、魔