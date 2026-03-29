怪我で代表メンバーから外れたジャマル・ムシアラの状態が気になるが、彼がいなくてもドイツの攻撃力はそれほど落ちないかもしれない。そう思えるほどスイス戦でのフロリアン・ヴィルツのパフォーマンスは圧巻だった。27日(現地時間)に行われたスイスとの国際親善試合にドイツ代表の一員として先発したヴィルツは、先制点を奪われた後の26分に左サイドからの正確なクロスボールでヨナタン・ターの同点弾をアシストすると、前半終了