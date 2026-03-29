◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手の好守にファンが歓喜した。１点リードの２回１死。阪神・中川が三遊間へ打球を放った。三塁手の坂本が捕球を試みるも、追いつくことができなかった。抜ける打球になるかと思いきや、すぐ後ろを守っていた泉口がカバー。すかさず二塁へ送って華麗にアウトにした。昨季、ゴールデングラブ賞とベストナインを獲得した背番号「３５」。安定感のある