◆センバツ第１０日▽準決勝智弁学園２−１中京大中京（２９日・甲子園）智弁学園がロースコアの接戦を制し、初優勝した２０１６年以来、１０年ぶり２度目の決勝進出を果たした。３回に犠飛で先制を許したが、後半に地力を見せた。６回２死一、三塁で馬場井律稀（３年）が左前に運ぶ適時打で同点。８回２死二塁には逢坂悠誠（２年）に一塁線を破る適時二塁打が飛び出し、勝ち越した。エース左腕の杉本真滉（３年）は１失