◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人のドラフト３位・山城京平投手が阪神との開幕３戦目に先発し、初回を１安打１四球も無失点で切り抜けた。２死一塁では４番・佐藤輝明に対してボールが先行。直前の森下翔太をフォアボールで歩かせており、ベンチの阿部慎之助監督も心配そうな表情でルーキー左腕を見つめていた。結局は、佐藤輝をフルカウントから空振り三振に斬り、汗を拭きながらマウンドを後にした