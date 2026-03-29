◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）この日、プロ初先発のマウンドに上がった巨人の山城京平投手。試合前の練習に姿を見せたときには表情がかなり固く、スタッフから少しからかわれる場面もありました。そんな山城投手を内海哲也コーチは「緊張ほぐせといってもほぐれないので、緊張するだけしろ、って言いました」と見守ります。とはいえ山城投手はかなりの強心臓の持ち主。春季キャンプで投手陣の食事会