宝塚歌劇の舞台に立つタカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の第１１４期生の合格発表が２９日にあり、合格者４０人と保護者が校内で入学手続きなどを行った。東京都目黒区出身で１７歳の男役志望の女性は“三度目の正直”を果たした。中学２年生の時にＹｏｕＴｕｂｅで宝塚を見てからのめり込んだ。宿泊先で合格を確認し「前回も３次で落ちてしまったので、うれしいです。叫びました」とにっこり。憧れのスタ