「老後2000万円問題」が世の中で語られるようになって久しいですが、老後の備えとしてどの程度の貯蓄があれば安心かを知りたい方もいることでしょう。 この記事では、40歳で貯蓄1000万円を達成した方が、60歳までに「老後2000万円問題」をクリアするために毎月どのくらいの金額を投資に回せば目標に届くのかを解説していきます。 「老後2000万円問題」は令和7年の水準だと“1500万円” 金融庁が提起し世間を騒がせた