キャッシュレス決済のみ対応のお店も見かけるご時世、クレジットカードが1枚あると安心ですよね。しかし、「何枚もカードがあるから貸してあげるよ」はカード会社との契約違反にあたり、会員資格を失ってもおかしくありません。 では、カードを作ることができない人は、一体どうすればいいのでしょうか。本記事で解決策を詳しく解説します。 たとえ家族でも「クレジットカード」の貸与