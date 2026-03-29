フィギュアスケート世界選手権女子フリー（チェコ・プラハ、２７日＝日本時間２８日）が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）で３位だった米国代表のエース、アンバー・グレン（２６）はフリーで失速して６位とメダルを逃した。米メディアはグレンの?大舞台の弱さ?を問題視している。グレンはミラノ・コルティナ五輪でＳＰで大失速。フリーで巻き返して５位に食い込んだが、有力視されたメダルは逃した。試合後には「実は生理だ