ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」は２９日、１２Ｒで優勝戦が行われるが、それに先立ち、出場６人の優出インタビューが行われた。２号艇で出走する西山貴浩（３８＝福岡）は、舟足について「出足、行き足はいいと思う。自分の中では足負けはないと思う」とタッグを組む６３号機に太鼓判を押す。また、スタートに関しても、「めちゃくちゃ見えている」と自信をのぞかせていた。さらに、「今節は娘の