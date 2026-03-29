【モデルプレス＝2026/03/29】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが3月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の直筆の文字を公開した。【写真】北川景子の47歳夫「力強くて素敵な字」5歳長女の直筆歌詞◆DAIGO、娘の直筆文字公開DAIGOは「娘が何かを紙に書いていた それは玉置浩二さんのファンファーレの歌詞。字のタッチも名言風」とコメントし、「いまにもこわれそうなへこたれたこころにいあなたわふれてくれた