◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月29日ZOZOマリンスタジアム）西武・桑原将志外野手（32）がプロ野球史上252人目の通算100盗塁を決めた。「1番・左翼」で出場し、初回の先頭打者で中前打。続く2番・長谷川の4球目に二盗をマークし、外崎の中犠飛で先制のホームを踏んだ。