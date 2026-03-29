タレントの関根勤（72）が29日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。新幹線でのある問題に画期的な？解決策を提案をした。この日は、SNSで論争を巻き起こした「豚まんを新幹線で食べるのはアリ？ナシ？」について取り上げた。新大阪駅でも行列ができる大人気の551蓬らいの豚まん。新幹線の中で食べていると注意を受けたと報告した人の投稿に、さまざまな意見が寄せられた。同番組でもアンケー