韓国コスメブランドrom&ndから、世界中で愛されるケアベア™とのコラボアイテムが登場♡カラフルで愛らしいデザインに包まれた限定コスメは、見ているだけでも気分が上がる特別感たっぷりの仕上がりです。普段のメイクに遊び心をプラスしてくれる今回のラインナップは、持ち歩きたくなる可愛さ♪今だけの限定アイテムをぜひチェックしてみて。 ケアベア™の世界観が可愛すぎる♡ 今回のコラボは、rom&