◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(29日、東京ドーム)1勝1敗で迎えている巨人と阪神の3戦目。2回には一触即発の場面が生まれました。巨人の先発マウンドにあがったのはドラフト3位ルーキー・山城京平投手。登板前から緊張のコメントを残しており、初回から先輩たちが頻繁にマウンドへ声をかける場面も見られていました。すると2回、先頭で迎えた阪神・大山悠輔選手の足元に死球を与えてしまいます。続く打者は好守備に助けられアウト