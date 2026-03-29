◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(29日、ZOZOマリン)ロッテに今季初の自責点がつきました。ロッテは前日の第2戦は11-0の完封勝利。開幕戦は7回にロング投手が犠牲フライで1点を失いましたが3-1で勝利、自責点はつきませんでした。そしてこの日の第3戦、先発の小島和哉投手は初回、ヒットとフォアボールさらにデッドボールで1アウト満塁を作ります。このピンチで5番・外崎修汰選手にセンターへ打たれるとこれが犠牲フライになり1点